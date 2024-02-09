«В течение трех-пяти лет». В Дании предположили, когда может начаться война между НАТО и Россией

Министр обороны Дании Поульсен: РФ может атаковать НАТО в следующие пять лет

Сроки начала возможной войны НАТО с Россией спрогнозировал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. По его словам, военный конфликт может начаться в ближайшие три-пять лет, цитирует его Reuters.

Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия проверит пятую статью НАТО и солидарность альянса Троэльс Лунд Поульсен министр обороны Дании

Речь идет о пятой статье Североатлантического договора. В ней говорится, что нападение на одну или несколько стран-членов «в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом».

Министр отметил, что Россия нарастила потенциал военного производства, из-за чего Дании следует увеличить инвестиции в этой отрасли. При этом он добавил, что угрозы для своей страны не видит, но альянс может столкнуться с гибридными атаками со стороны РФ. «Есть основания для искреннего беспокойства», — подытожил он.

С начала 2024 года в НАТО не раз призывали готовиться к войне с РФ

Премьер Эстонии Каллас в январе называла такие же сроки начала возможного конфликта. Она отмечала, что особенно готовиться к конфликту с РФ следует странам Балтии, которые Москва рассматривает как «уязвимую часть» альянса.

Троэльс Лунд Поульсен Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Изменение оценки угроз произошло после того, как в последние недели другие европейские страны НАТО выступили с аналогичными предупреждениями, пишет Reuters. Так, министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что альянс должен подготовиться к нападению России на страну НАТО в течение пяти-восьми лет.

Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время — снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО Борис Писториус глава Минобороны Германии

При этом таблоид Bild, сославшись на якобы секретный документ бундесвера, сообщал, что ФРГ разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Министерства обороны, может начаться летом 2025 года. Наиболее вероятным местом столкновения автор материала называет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

Тогда же о подготовке к конфликту с Россией в ближайшие двадцать лет рассказал председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он отметил, что подготовка к конфликту предполагает «возможность опереться на промышленную базу» из-за необходимости в кратчайшие сроки производить боеприпасы и вооружения. Также он обратил внимание на возможность возвращения призывной военной службы.

В России предрекли апокалипсис в случае возможной войны с НАТО

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин отмечал, что военный блок НАТО вплотную приблизился к российским границам, несмотря на обещание не расширяться. «Хрена с два, вон, под забором у нас болтаются», — сказал глава государства. При этом он подчеркнул, что Москва не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО.

В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, оценивая вероятность втягивания страны в глобальную войну, Путин отметил, что это противоречит здравому смыслу.

Глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно Владимир Путин президент России

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предрек апокалипсис и конец всему в случае гипотетической войны России и НАТО, напомнив о том, что главы стран Североатлантического альянса сами постоянно говорят о необходимости готовиться к войне с Россией. При этом, подчеркнул Медведев, неоднократно говорили об отсутствии планов конфликта со странами Евросоюза (ЕС) и в НАТО.

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Политик пояснил, что НАТО — это огромный военный блок с населением почти миллиард человек и совокупным бюджетом до полутора триллионов долларов, из-за чего складывается несопоставимость военных потенциалов.

«Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками», — порассуждал он.