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03:02, 9 февраля 2024Мир

Путин высказался о глобальной войне

Путин: втягивание в глобальную войну противоречит здравому смыслу
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool Source / Global Look Press

Втягивание в глобальную войну противоречит здравому смыслу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись беседы опубликована на сайте репортера.

«Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу — втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно», — сказал российский президент.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.

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      Марина Совина
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