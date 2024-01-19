Глава Минобороны Германии предупредил о вероятности войны с Россией

Глава МО ФРГ Писториус: война с Россией возможна в ближайшие пять-восемь лет

Немецкие эксперты считают, что война с Россией возможна в течение ближайших пяти-восьми лет. О вероятности войны предупредил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью Tagesspiegel.

«Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО», — заявил глава оборонного ведомства ФРГ.

По словам министра, ранее своим предупреждением о том, что бундесвер должен стать пригодным для войны, он хотел встряхнуть немецкое общество.

Ранее немецкое издание Bild, сославшись на якобы секретный документ бундесвера, сообщило, что ФРГ разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года. При этом в немецком оборонном ведомстве отметили, что рассмотрение даже самых маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела.

Осенью 2023 года Писториус призвал немцев привыкнуть к мысли об угрозе войны в Европе и приготовиться к ней, а также к «изменению менталитета» и большей оборонительной позиции.