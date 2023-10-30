Германия призвала приготовиться к возможной войне в Европе

Министр обороны ФРГ Писториус призвал готовиться к возможной войне в Европе

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал приготовиться к возможной войне в Европе. О необходимости привыкнуть к мысли об угрозе войны он заявил в интервью ZDF.

Глава оборонного ведомства ФРГ также призывал немцев к «изменению менталитета» и большей оборонительной позиции.

«Мы должны снова привыкнуть к мысли о том, что в Европе может возникнуть угроза войны. А это значит, что мы должны быть готовы к войне, мы должны быть стойкими», — сказал министр.

Ранее он заявил, что Германия не собирается навязывать Украине переговоры с Россией. По его словам, Берлин настраивается, что «война продлится еще долго». Он отметил, что намерение западных союзников поддерживать Киев останется неизменным даже в случае смены американского правительства после выборов в 2024 году.