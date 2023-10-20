В Германии отказались навязывать Украине переговоры с Россией

Министр обороны ФРГ Писториус: Берлин не будет навязывать Киеву переговоры с РФ

Германия не собирается навязывать Украине переговоры с Россией. Об этом в интервью газете Das Handelsblatt заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Мы не будем диктовать украинцам, когда садиться за стол переговоров. Это решает только Украина», — сказал глава оборонного ведомства, добавив, что Берлин настраивается, что «война продлится еще долго».

По словам Писториуса, намерение западных союзников поддерживать Киев останется неизменным даже в случае смены американского правительства после выборов в 2024 году. «Мы будем продолжать оказывать материальную поддержку Украине, обучать солдат и помогать наращивать потенциал», — подчеркнул министр.

В октябре власти ФРГ ответили отказом на требование Украины поставить им ракеты Taurus. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что теоретически допускает такой сценарий в будущем, но считает его маловероятным.