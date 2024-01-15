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13:38, 15 января 2024Мир

Минобороны Германии объяснило сообщения о «секретном плане» войны НАТО и России

Минобороны ФРГ назвало «секретный план» войны НАТО и России частью военного дела

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Минобороны ФРГ заявило, что рассмотрение даже самых маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. Так в немецком оборонном ведомстве объяснили сообщения о «секретном плане» по войне НАТО с Россией, сообщает Bild.

Ранее Bild, сославшись на якобы секретный документ бундесвера, заявил, что ФРГ разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года. По данным издания, эскалация могла начаться в феврале 2024 года, а в день Х главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг.

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      Семен Александров
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