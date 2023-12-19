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14:44, 19 декабря 2023Россия

Путин резко высказался о расширении НАТО

Путин: НАТО «болтаются у забора России» после обещания не расширяться

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военный блок НАТО вплотную приблизился к российским границам, несмотря на обещание не расширяться. Об этом заявил президент России Владимир Путин заседании коллегии Минобороны. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Глава государства напомнил об обещании НАТО не расширяться «ни дюйма на восток». «Хрена с два, вон, под забором у нас болтаются», — сказал президент России.

Москва не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО, подчеркнул Путин. При этом численность войск Североатлантического альянса в Восточной и Центральной Европе увеличивается, указал он.

В своем выступлении Путин также рассказал о работе Запада над «пятой колонной» в России после распада СССР. Он заявил, что противники России делали упор на развал страны.

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      Алан Босиков
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