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14:29, 19 декабря 2023Россия

Путин рассказал о работе Запада с «пятой колонной» в России после распада СССР

Президент Путин: после распада СССР Запад работал в России с «пятой колонной»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Земляниченко / Reuters

После распада СССР Запад работал в России с «пятой колонной». Об этом во время коллегии Министерства обороны заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляция заседания ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, противники делали особый упор на развале России, и делали это даже во время существования СССР.

«Зря ее (пятую колонну — прим. Ленты.ру) гладили по голове», — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что Запад знал, «с кем и для чего ему работать».

Ранее в ходе коллегии Минобороны Путин отметил, что Североатлантический альянс перебросил к российским границам силы США, в том числе авиатехнику. Глава государства напомнил, что западные страны обещали не расширять альянс на восток.

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