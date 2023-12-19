Путин рассказал о работе Запада с «пятой колонной» в России после распада СССР

Президент Путин: после распада СССР Запад работал в России с «пятой колонной»

После распада СССР Запад работал в России с «пятой колонной». Об этом во время коллегии Министерства обороны заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляция заседания ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, противники делали особый упор на развале России, и делали это даже во время существования СССР.

«Зря ее (пятую колонну — прим. Ленты.ру) гладили по голове», — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что Запад знал, «с кем и для чего ему работать».

Ранее в ходе коллегии Минобороны Путин отметил, что Североатлантический альянс перебросил к российским границам силы США, в том числе авиатехнику. Глава государства напомнил, что западные страны обещали не расширять альянс на восток.