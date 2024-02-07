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12:19, 7 февраля 2024Россия

Медведев предрек апокалипсис в случае войны НАТО с Россией

Зампред Совбеза Медведев предрек конец всему в случае войны России и НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предрек апокалипсис и конец всему в случае гипотетической войны России и НАТО. Соответствующий пост политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что главы стран Североатлантического альянса постоянно говорят о необходимости готовиться к войне с Россией. При этом, отметил он, Москва многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами Евросоюза (ЕС) и НАТО.

НАТО, пояснил зампред Совбеза, является огромным военным блоком с населением почти миллиард человек и совокупным бюджетом до полутора триллионов долларов.

«Поэтому, ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками», — сказал он, отметив, что это и будет апокалипсисом.

Ранее Медведев на примере Швеции порассуждал о деградации политиков в Европе. По его словам, до того как шведы захотели вступить в НАТО, они жили хорошо. Теперь же правительство Швеции ради вступления в альянс призывает к войне с Россией.

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      Никита Абрамов
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