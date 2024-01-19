Медведев на примере Швеции порассуждал о деградации политиков в Европе

Медведев: в Швеции хорошо жили без НАТО, а теперь призывают к войне с Россией

До того как шведы захотели вступить в НАТО, они жили хорошо. Теперь же правительство Швеции ради вступления в альянс призывает к войне с Россией. Об этом, рассуждая о деградации политики в Европе, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X (бывший Twitter).

«Шведы раньше жили счастливо без всякой НАТО. Потом они решили вступить, чтобы защититься от агрессивных русских. А теперь их правительство призывает к войне против России еще до вступления в альянс... именно ради вступления. Так, ну не идиоты ли?» — порассуждал политик.

В январе главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвал жителей быть готовыми к войне. Он заявил, что Россия якобы представляет угрозу для страны.

Впоследствии председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр призвал готовиться к полномасштабному военному конфликту с Россией. Он, по его оценке, может развернуться в ближайшие 20 лет. В Совфеде назвали это заявление безответственным.