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11:58, 19 января 2024Россия

В Совфеде оценили готовность НАТО к войне с Россией

Сенатор Совфеда Джабаров усомнился в готовности НАТО к войне с Россией
СюжетНаселение России:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Молодое население стран НАТО не готово к участию в войне с Россией. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр призвал готовиться к полномасштабному военному конфликту с Россией, который, по его оценке, может развернуться в ближайшие 20 лет. Джабаров назвал это заявление безответственным.

«Прежде чем призывы такие делать, надо спросить у той же европейской молодежи: она готова взять в руки автомат и идти воевать? Самое главное, какие ценности будут защищать эти люди?» — сказал сенатор. По словам политика, молодому населению Европы нечего защищать, в отличие от россиян, которые защищают свою землю.

Сенатор также задался вопросом: «Не разучились ли воевать европейцы?». «Во время [Второй мировой войны] они либо были коллаборационистами и помогали Гитлеру и его войскам, либо вообще пассивно принимали у себя оккупантов и жизнь свою вели в том же ритме, как и до оккупации», — сказал он.

14 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин также оценил вероятность войны НАТО с Россией после утверждения лидера США Джо Байдена о заинтересованности Москвы в этом конфликте. Путин назвал подобные заявления чушью. Он также выразил мнение, что Соединенные штаты вряд ли заинтересованы в нанесении стратегического поражения России.

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      Сергей Истомин
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