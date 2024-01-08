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16:14, 8 января 2024Мир

В Швеции призвали граждан быть готовыми к войне

Министр гражданской обороны Швеции Булин: в Швеции может быть война

Фото: Tom Little / Reuters

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал граждан быть готовыми к войне. Соответствующее заявление появилось на сайте правительства.

Во время конференции он заявил, что каждый житель страны должен быть проинформирован о происходящих событиях в мире. «В Швеции может быть война. Я хочу апеллировать, в первую очередь, не к вашему страху, а к вашей осведомленности. Я хочу открыть дверь: дверь, которая часто заблокирована и загромождена требованиями и проблемами повседневной жизни. Дверь, которую многие шведы, возможно, держали закрытой всю свою жизнь», — объяснил Булин.

К высказыванию главы ведомства присоединился главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден. В интервью телеканалу TV4 он заявил, что ситуация становится серьезной. «Сейчас речь идет о переходе от слов и понимания к действию», — сказал Бюден.

Ранее в Германии посчитали нынешнюю ситуацию в мире опаснее холодной войны.

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      Мария Винар
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