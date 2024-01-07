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16:19, 7 января 2024Мир

В Германии посчитали нынешнюю ситуацию опаснее холодной войны

Экс-президент ФРГ Гаук: нынешнее время опаснее холодной войны

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Нынешнее время опаснее холодной войны из-за большего риска полномасштабного военного конфликта. Об этом заявил бывший президент Германии Йоахим Гаук в интервью Bild.

«Тогда была определенная предсказуемость, поскольку ядерное сдерживание действовало таким образом, что у сторон пропадало желание продвигать собственные интересы военным путем», — считает он.

Экс-президент ФРГ предложил странам Запада больше вкладывать в повышение обороноспособности и мер сдерживания. Также он обвинил действующее правительство и канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности в вопросе поставок оружия Киеву, в том числе крылатых ракет Taurus.

Ранее бывший министр иностранных дел Германии и политик партии «Зеленые» Йошка Фишер заявил, что Европейский союз должен вооружиться собственным ядерным арсеналом. По его словам, Евросоюзу нужны собственные средства ядерного сдерживания, потому что мир изменился. При этом с момента своего основания германская партия «Зеленые» выступала за сопротивление ядерному вооружению.

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      Юрий Леонов
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