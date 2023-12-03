В Германии Евросоюз призвали вооружиться собственным ядерным арсеналом

Экс-глава МИД ФРГ Фишер: ЕС должен вооружиться собственным ядерным арсеналом

Европейский союз (ЕС) должен вооружиться собственным ядерным арсеналом. К наращиванию ядерных вооружений призвал бывший министр иностранных дел Германии и политик партии «Зеленые» Йошка Фишер в интервью Zeit, которое цитирует издание Bild на русском языке.

По его словам, Евросоюзу нужны собственные средства ядерного сдерживания, потому что мир изменился. «Арсеналы западноевропейских ядерных держав — Франции и Великобритании — недостаточны в ответ на изменившуюся ситуацию», — констатировал экс-глава МИД ФРГ.

Как отмечает издание, с момента своего основания германская партия «Зеленые» выступала за сопротивление ядерному вооружению.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия достигла больших успехов в развитии возобновляемых источников энергии. Он считает, что теперь и остальной мир должен утроить мощности альтернативных источников энергии к 2030 году.