Шольц призвал утроить мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году

Канцлер ФРГ Шольц: мир должен утроить мощности возобновляемых источников энергии

Германия достигла больших успехов в развитии возобновляемых источников энергии и теперь остальной мир должен утроить мощности к 2030 году. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае, передает ТАСС.

«Распространение возобновляемых источников энергии прогрессирует, но не теми темпами, которые необходимы (...) необходимо утроить расширение возобновляемых источников и удвоить энергоэффективность к 2030 году», — отметил канцлер.

Кроме того, Шольц призвал к началу работы климатического клуба с участием 35 стран и Европейского союза (ЕС), а также реформированию международной финансовой системы как залога успешного энергетического перехода.

Конференция по климату продлится до 12 декабря. Ранее председателем COP28 назначили министра Султана аль Джабера, который занимает пост исполнительного директора Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Экоактивисты увидели в этом решении конфликт интересов.