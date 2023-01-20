Грета Тунберг назвала нелепым решение по важной конференции ООН

Активистка Тунберг назвала нелепым назначение Султана аль Джабера председателем COP28

Шведская экоактивистка Грета Тунберг назвала совершенно нелепым решение назначить председателем Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP28) министра Султана аль Джабера, который занимает пост исполнительного директора Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Ее слова передает CNBC.

Конференция пройдет в Дубае в 2023 году. В назначении министра на этот пост экоактивисты заметили конфликт интересов. «Это все довольно понятно, что лоббисты оказывали влияние на подобные конференции с незапамятных времен. Все это совершенно нелепо», — заявила Тунберг.

Критика назначения была связана с тем, что ADNOC является одним из крупнейших в мире производителей нефти. При этом аль Джабер будет председателем важной климатической конференции, на которой обсудят вопрос о вреде ископаемых источников энергии.

Ранее Тунберг обвинила участников экономического форума в Давосе в поддержке разрушения планеты. Активистка также призвала прислушаться к уже пострадавшим от кризиса людям.