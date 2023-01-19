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19:58, 19 января 2023Среда обитания

Грета Тунберг обвинила участников Давосского форума в разрушении планеты

Активистка Грета Тунберг: участники Давосского форума поддерживают разрушение планеты
Грета Тунберг

Грета Тунберг. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила участников экономического форума в Давосе в поддержке разрушения планеты. Об этом она заявила в ходе обсуждения вопроса ускоренного перехода стран к чистой энергии, передает Daily Mail.

«Сейчас мы находимся в Давосе, где собрались люди, сильнее остальных разжигающие уничтожение планеты. Они инвестируют в ископаемое топливо и являются корнем климатического кризиса. Но мы все равно полагаемся на них в поиске решения проблем», — отметила Тунберг.

Активистка также призвала прислушаться к уже пострадавшим от кризиса людям. Изменение климата стало одной из основных тем Давосского форума, на котором деловые круги и правительства обсуждают возможность дополнительных мер для ограничения глобального потепления до уровня 1,5 градуса Цельсия.

Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин посоветовал 17-летней Тунберг поучить экономику в колледже, прежде чем давать США советы по ведению энергетической политики. Таким образом Мнучин ответил на то, что экоактивистка назвала безумием инвестиции в разработку и добычу полезных ископаемых, призвав полностью отказаться от ископаемых источников энергии.

Александра Качан
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