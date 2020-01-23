Грете Тунберг посоветовали пойти поучиться экономике

Глава американского Минфина Стивен Мнучин посоветовал 17-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг пойти поучиться экономике в колледже, прежде чем учить Соединенные Штаты, как им вести энергетическую политику. Такое заявление министр финансов сделал в ходе экономического форума в Давосе, пишет CNBC.
В ходе форума шведская активистка назвала безумием инвестиции в разработку и добычу полезных ископаемых и призвала полностью отказаться от ископаемых источников энергии. «Кто она — какой-то ведущий экономист?» — пошутил Мнучин. «После того, как она сама выучит экономику в колледже, она может вернуться [в Давос] и поучить нас работать», — добавил политик.
В ходе форума в Давосе Грета Тунберг заявила, что мир находится в огне, обвинила мировых лидеров в бездействии и спросила, как они собираются объяснять детям оставленный после себя климатический хаос.
Тунберг стала широко известна как экологический активист после выступления на саммите по климату ООН в сентябре 2019 года. Тогда она обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, оставив нерешенными все накопившиеся проблемы человечества, связанные с изменениями климата.