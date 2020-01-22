Трамп ответил на критику Греты Тунберг

В США, в отличие от некоторых других стран, складывается прекрасная экологическая ситуация. Об этом на пресс-конференции в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, заявил американский президент Дональд Трамп. Таким образом он ответил на критику экоактивистки Греты Тунберг, передает «Интерфакс».

По мнению Трампа, необходимо что-то делать с другими континентами. Он пожаловался, что волны приносят к тихоокеанскому побережью США тонны мусора из других стран.

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Тунберг в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме заявила, что мир находится в огне. Она обвинила мировых лидеров в бездействии и спросила, как они будут объяснять своим детям то, что они сознательно оставили им климатический хаос.

В декабре 2019-го Трамп раскритиковал признание Тунберг человеком года по версии журнала Time. «Просто нелепо! Грета должна работать над своим гневом, а потом сходить в кино с другом. Успокойся, Грета, успокойся!» — написал американский лидер в Twitter.

Тунберг стала одним из лидеров мирового экологического движения после выступления на саммите по климату ООН в сентябре 2019 года. Школьница обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали им все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата, и переложили на их плечи решение этих вопросов.

В августе 2017-го Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году.

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