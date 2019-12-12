Трамп раскритиковал признание Тунберг человеком года

Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание экоактивистки Греты Тунберг человеком года. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Просто нелепо! Грета должна работать над своим гневом, а потом сходить в кино с другом. Успокойся, Грета, успокойся!» — отметил американский лидер. Так он отреагировал на награду журнала Time.

В ответ на это активистка изменила описание своего профиля в Twitter. Тунберг процитировала слова президента, написав, что она «подросток, работающий с гневом».

11 декабря издание Time объявило 16-летнюю шведку человеком года. Фото, на котором она стоит на берегу океана в Португалии, сотрудники издания сопроводили подписью «Сила юности». «Мы не можем просто продолжать жить так, как будто завтра не существует, потому что оно есть», — процитировали они Тунберг.

Школьница стала одним из лидеров мирового экологического движения. В сентябре 2019 года шведка выступила на саммите по климату ООН. В своей речи она обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали им все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата, и переложили на их плечи решение этих вопросов. После своего эмоционального выступления Тунберг быстро стала героиней интернет-мемов.

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