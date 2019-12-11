Грета Тунберг удивилась признанию ее человеком года

Шведская активистка Грета Тунберг рассказала, что ее «немного удивило» признание ее человеком года по версии журнала Time. Об этом сообщает Associated Press.

16-летняя школьница подчеркнула, что свою награду хочет посвятить всем юным сторонникам. Тунберг надеется, что к ней наконец прислушаются, и люди будут вместе решать проблему изменения климата.

Ранее издание Time объявило активистку человеком года. Фото, на котором она стоит на берегу океана в Португалии, сотрудники издания сопроводили подписью «Сила юности». «Мы не можем просто продолжать жить так, как будто завтра не существует, потому что оно есть», — цитируют они Тунберг.

Школьница стала одним из лидеров мирового экологического движения. В сентябре 2019 года шведка выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи она обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали им все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата, и переложили на их плечи их решение. После своего эмоционального выступления Тунберг быстро стала героиней интернет-мемов.

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