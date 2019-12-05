Президент Украины впервые попал на обложку Time

Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку журнала Time. Передовица издания доступна на его официальном сайте.

Это первый случай в истории, когда фото украинского главы государства появилось на обложке Time. Посвященная Зеленскому статья называется «Как президент Украины Владимир Зеленский справляется со своей ролью в крупнейшей политической драме мира».

На передовице его охарактеризовали как «человека посередине»: по словам журналистов Time, президент Украины находится между американским и российским главами государств. Отмечается, что демократы в США считают Зеленского жертвой Трампа, который злоупотребляет властью, а республиканцы, напротив, расценивают его как ключевого свидетеля его невиновности.

Фото: страница журнала TIME на Facebook

«Ни одна из этих ролей не близка к тому, что Зеленский представлял для себя, когда он объявил о своей кандидатуре на пост президента в канун Нового года, хотя он знал, что работа будет тяжелой, если он выиграет, и часто очень неприятной», — заключают авторы статьи. Отмечается, что изначально президент Украины ставил своим приоритетом нормализацию ситуации на востоке страны и отношений с России. Немало внимания уделено предстоящей встрече Путина и Зеленского в декабре 2019 года в ходе саммита «нормандской четверки».

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В финале приводится цитата Зеленского, который признался, что никому не может доверять. По словам интервьюера, это связано с тем, что первые шесть месяцев правления научили президента Украины тому, что союзы могут меняться так же быстро, как и прихоти тех, кто принимает решения.

В последнее время на обложку Time нередко попадали Владимир Путин и Дональд Трамп. Их часто изображали вместе — в связи с расследованием вероятных связей предвыборного штаба Трампа и российских властей. Так, однажды Путина представили в виде маленькой матрешки, также растиражированным стало изображение гибрида Трампа и Путина.

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