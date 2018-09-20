Путин и Трамп оказались в одной матрешке на обложке Time

Редактор международной версии журнала Time Дэн Стюарт (Dan Stewart) опубликовал обложку октябрьского номера, на которой присутствует президент России Владимир Путин в образе маленькой матрешки. Изображение доступно на странице журналиста в Twitter.

На обложке изображена большая разобранная матрешка в виде главы США Дональда Трампа. На заднем плане находятся куклы поменьше: на них нанесены портреты российского олигарха Виктора Вексельберга и американского политика Пола Манафорта. Путина изобразили в виде самой маленькой игрушки, которая находится внутри остальных кукол.

Грядущий номер журнала посвящен политическим отношениям Москвы и Вашингтона во время президентских выборов США в 2016 году. «Все люди царя. Как олигархи Путина попали внутрь команды Трампа», — так редакторы озаглавили октябрьский международный выпуск.

В сентябрьском номере авторы журнала Time поместили на обложку американского номера карикатуру на Дональда Трампа, на которой президент США тонул в Овальном кабинете Белого дома.

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