Дональда Трампа заставили посмотреть в зеркало и увидеть лягушонка-короля

Пользователи Reddit обратили внимание на новую обложку журнала Time, на которой изображен президент США Дональд Трамп.

На оригинальной картинке Трампа в пиджаке видно со спины, он стоит напротив зеркала. Однако в отражении глава государства видит себя в королевских короне и мантии. Заголовок номера гласит King Me, что можно перевести как «в дамки».

В редакции журнала пояснили, что новый выпуск с Трампом-королем на обложке выйдет 18 июня. Этой иллюстрацией авторы хотели показать суть того, как президент и команда его юристов действовали в последнее время в отношении расследования о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Несмотря на то что редакция Time попыталась унизить Трампа, сторонники президента, наоборот, увидели в картинке почитание настоящего короля. В скором времени на имиджборде Reddit начали появляться посты в поддержку главы государства, а также соответствующие мемы. Например, пользователи перерисовали картинку, изобразив в отражении лягушонка Пепе в короне.

«Человек, который станет королем. Time, ваш мем отстает от времени».

«Журнал Time снова почитает Трампа. "Левые" совсем не умеют делать мемы», — отметил один из пользователей имиджборда.

В конце 2017 года китайцы соорудили гигантского пса с мордой Дональда Трампа в торговом центре города Тайюань. Сотрудники магазина объяснили установку статуи подготовкой к Китайскому новому году.

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