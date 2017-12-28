Китайцы соорудили гигантского пса с мордой Трампа

В центре китайского города Тайюань (провинция Шаньси) построили гигантскую статую хмурой собаки с мордой, напоминающей лицо президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Time.

Фигура появилась перед торговым центром Fashion Walk Mall. Голову собаки украшает такая же прическа, как у Трампа, а на шею повязан красный шарф, намекающий на президентский галстук того же цвета. Собака многозначительно поднимает указательный «палец», как часто делает Трамп.

Торговый центр объясняет установку статуи подготовкой к Китайскому новому году. По китайскому календарю, 2018 год будет годом желтой собаки.

В декабре 2016 года тот же торговый центр украсила статуя петуха с золотым гребешком, напоминающим прическу Трампа.

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