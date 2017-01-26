В Японии выпустили куклу одетого в кимоно Трампа для праздника девочек

Японская компания Kyugetsu, занимающаяся производством традиционных кукол хина-ненге, выпустила игрушку в виде президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 26 января, сообщает агентство Reuters.

Игрушечный Трамп имеет рост около 60 сантиметров и одет в черно-золотое кимоно. Кроме него, компания продемонстрировала куклу мэра Токио Юнко Коике.

В прошлом Kyugetsu уже черпала вдохновение в американской политике. В частности, год назад она выпустила куклу Хиллари Клинтон.

Хина-ненге предназначены для праздника Хинамацури (праздник девочек), который отмечают 3 марта. В этот день японские семьи украшают дома многоярусными подставками с куклами и желают дочерям здоровья и счастья.

Некоторые покупатели выразили сомнение, что хина-ненге с лицом Трампа будет уместна на празднике девочек, особенно если учесть оскорбительные высказывания в адрес женщин, которые он допускал.

Старший вице-президент Kyugetsu Хисатоси Екояма заявил, что компания выпустила игрушку в надежде на то, что новый президент США сделает мир лучше.

В декабре сообщалось, что в центре китайского города Тайюань установили статую хмурого петуха с золотым гребешком, напоминающим прическу Дональда Трампа. Такие же фигурки, но поменьше, продаются в интернете.