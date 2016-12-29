В Китае построили статую петуха с прической Дональда Трампа

В центре китайского города Тайюань, провинция Шаньси, установили гигантскую статую хмурого петуха с золотым гребешком, напоминающим прическу избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает CNN.

Скульптуру изготовили по заказу компании, которой принадлежит один из местных торговых центров. В 2017 году петух станет ее символом, объяснил журналистам заместитель руководителя отдела планирования N1 ArtWalk Mall Цао Минлян.

В интернете уже продаются копии статуи, установленной в Тайюане. Миниатюрного петушка с прической Дональда Трампа можно купить за 57 долларов, а за 1739 долларов можно стать обладателем его десятиметровой реплики.

Предприниматель Вэй Цин, который возглавляет одну из компаний, торгующих такими копиями, признался CNN, что считает эту скульптуру уморительной. «По-моему, очень милый и смешной петух. Брови и прическа в точности, как у Трампа, — говорит он. — Уверен, что он привлечет массу покупателей».

В ноябре сообщалось, что золотой фазан из сафари-парка в китайском городе Ханчжоу стал популярен у пользователей сети после того, как люди заметили его сходство с Трампом.