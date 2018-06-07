Трамп напомнил премьер-министру Канады о сожженном Белом доме

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вспомнил о сожжении Белого дома в 19 веке. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Трамп и Трюдо созвонились 25 мая, чтобы обсудить введение Вашингтоном импортных пошлин на алюминий и сталь из ряда стран, включая Канаду. После того, как Трюдо усомнился в утверждении Трампа о том, что новые тарифы связаны с обеспечением национальной безопасности, Трамп заявил: «Разве не вы, ребята, сожгли Белый дом?». Телеканал отмечает, что данная фраза могла быть попыткой разрядить атмосферу в ходе переговоров.

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Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью американскому телеканалу NBC назвал «оскорбительной и недопустимой» идею о том, что его страна может представлять угрозу национальной безопасности Штатов. «Наши солдаты дрались и умирали вместе на полях сражений Второй мировой войны, и в горах Афганистана, и стояли плечом к плечу в других горячих точках по всему миру, они всегда были друг за друга, и это (решение США о введении пошлин на канадское сырье для обеспечения национальной безопасности — прим. «Ленты.ру») для них оскорбительно», — заявил он.

Белый дом был разорен в 1814 году в ходе англо-американской войны в ответ на нападение на Йорк в канадской провинции Онтарио. Канада в то время была британской колонией и сражалась на стороне короны.

31 мая Минфин США объявил, что американский президент Дональд Трамп 1 июня введет 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на импорт алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Меры начали действовать в марте 2018 года, однако партнеры США в Европе и по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) получили отсрочку до 1 июня — за этот период стороны должны были прийти к согласию по торговым вопросам, однако за два месяца сделка так и не была заключена. Как стало известно 31 мая, американские власти решили не продлевать отсрочку.

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