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Журнал Time утопил Трампа

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Американский журнал Time анонсировал обложку с карикатурой, на которой изображен тонущий президент США Дональд Трамп. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что этот номер является продолжением серии, посвященной непогоде в Овальном кабинете Белого дома. Первая обложка с карикатурой из этой подборки, изображающая ветреную и дождливую погоду над столом президента, вышла 27 февраля 2017 года. Второй рисунок с усиливающимся штормом стал обложкой номера от 23 апреля 2018-го. 3 сентября на передовице Time будет изображена полностью затопленная комната. В спасающейся от потопа фигуре угадывается глава государства.

Все обложки созданы сотрудником Time Тимом О'Брайеном (Tim O'Brien). В этой серии он пытается продемонстрировать проблемы, встающие перед Трампом. Новая карикатура намекает на множество «тревожных» событий, которые произошли с президентом в последнее время, сообщается в редакционной статье. Одно из них — признание адвоката Трампа Майкла Коэна (Michael Cohen) в выплатах неким двум женщинам за молчание о связях с главой государства.

В июне 2018 года журнал поместил на обложку коллаж, состоящий из фигур Дональда Трампа и рыдающего ребенка. Номер был посвящен политике американского государства по отношению к мигрантам.

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