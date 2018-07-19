Путина и Трампа скрестили и поместили на обложку

Журнал Time поместит на обложку гибрид президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Процесс превращения американского лидера в российского издание показало в Twitter, пропустив оба портрета через специальную программу.

На первый взгляд может показаться, что обложка создана с помощью программы, совместившей изображение глав двух государств, однако это не совсем так, отмечает Time. На титульную страницу поместят «сложное изображение», созданное художницей Нэнси Бурсон.

Картинка призвана «представить конкретный момент во внешней политике США после недавней встречи президентов в Хельсинки».

Встреча Трампа и Путина состоялась 16 июля. Переговоры в Хельсинки стали первой полноформатной встречей глав двух государств. Она продлилась почти четыре часа и включала в себя разговор тет-а-тет. По итогам переговоров Трамп заявил, что в плохих отношениях между странами виноваты обе стороны.

После этого часть американцев ополчилась на Трампа из-за его лояльности к российскому лидеру. В частности, их возмутило, что во время встречи он не стал высказываться о вмешательстве Москвы и лично Путина в выборы главы государства, на чем настаивают американские спецслужбы. В СМИ появились карикатуры, намекающие на готовность Трампа пожертвовать Америкой ради дружбы с Путиным.

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