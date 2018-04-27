«Завоевывающий Европу» Путин попал на обложку журнала

Американский журнал Newsweek поместил на обложку свежего номера президента России Владимира Путина. Главе государства посвящена главная статья выпуска под названием «Новый железный занавес».

Снимок Путина Newsweek сопроводил подписью «Как Кремль пытается разделить и завоевать Европу».

В апреле журнал Time впервые за несколько лет не включил российского лидера в традиционный ежегодный список самых влиятельных людей мира. Предыдущие четыре года Путин входил в этот рейтинг в категории «лидеры».

На обложке апрельского Time президент России предстал в образе царя. В том же месяце британский The Spectator проиллюстрировал обложку карикатурой с голым торсом Путина.

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