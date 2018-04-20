Путин вылетел из списка самых влиятельных людей мира по версии Time

Журнал Time впервые за пять лет не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Предыдущие четыре года Путин входил в этот список в категории «лидеры», куда включают политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В нынешнем рейтинге главы государства нет ни в одной из традиционных категорий («кумиры», «артисты», «титаны», «новаторы»).

В число лидеров 2018 года, по версии Time, входят президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, китайский лидер Си Цзиньпинь, спецпрокурор, расследующий российское вмешательство в американские выборы Роберт Мюллер, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл, саудовский наследный принц Мохаммед.

Ранее европейская версия Time поместила Путина на обложку апрельского номера. Президент России предстал в образе царя. В 2007 году международная версия издания признавала Путина человеком года.

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