Путин в «царском мундире» и c головой Трампа возбудил соцсети

В сети обратили внимание на Twitter-аккаунт британского журнала The Economist, где опубликовали анонс обложки следующего номера с портретом президента России Владимира Путина. «Царь родился. 100 лет после русской революции», — утверждается на обложке.

Пользователей сети привлек сделанный с помощью фотошопа «царский мундир»: эполеты с ракетами, лента с изображением российских истребителей Су-27, кремлевская стена, трубопровод и медаль с изображением полуострова Крым. Тем не менее, больше всего юзерам запомнился брелок с рыжеволосой игрушкой Lucky Troll, напоминающей президента США Дональда Трампа. «Ха-ха! Очень здорово. Понравился ваш троллинг с троллем», — похвалили они и принялись публиковать смеющиеся смайлики.

«Боже, храни царя», — пошутил пользователь с ником 412thcadian.

Несмотря на это, некоторым не понравилось творение редакции The Economist и они принялись критиковать изображение. «Что за больной на голову создал это "шедевр"? О боже мой», — возмутился один из них.

В конце июля Time поместил на обложку очередного номера графическую композицию, под которой подразумевается портрет Путина. Изображение составлено из иконок-«пользователей» различных оттенков серого цвета.