Храм Василия Блаженного «поглотил» Белый дом на обложке номера Time

Американский журнал Time поместил на обложку свежего номера картинку с Белым домом, превращающимся в храм Василия Блаженного. Процесс трансформации издание продемонстрировало в коротком видео в соцсетях.

«Как лояльность Трампа меняет Вашингтон».

17 мая член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин призвал объявить импичмент президенту Дональду Трампу. По его словам, глава государства препятствует правосудию, а именно противодействует расследованию его связей с Россией во время выборов 2016 года. Демократическая партия, кандидат от которой проиграл Трампу на выборах, не раз упрекала президента и его сторонников в совершении действий в интересах Кремля.

Кроме того, в начале года американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США, в частности — с помощью хакеров. В Кремле опровергли попытки вмешательства в дела США и назвали отчет «охотой на ведьм», а основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который также упоминался в докладе, обратил внимание на то, что составители документа опираются исключительно на телепередачи и записи в Twitter.

