Spiegel объединил лица Путина и Трампа на обложке журнала

Немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложку нового номера изображение, составленное из портретов президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Об этом сообщается в Twitter издания.

Редакторы журнала использовали основные черты лица Путина, взяв от Трампа лишь брови и прическу. «Сколько Путина в Трампе?» — написано под иллюстрацией.

Основная статья номера посвящена «русскому вопросу» — предполагаемому вмешательству России в прошедшие выборы президента США.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно отвергала.