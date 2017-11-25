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Трамп отказался становиться человеком года из-за нежелания давать интервью

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский журнал Time предложил снова стать ему человеком года, но он отказался. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

«Мне надо было бы согласиться на интервью и большую съемку. Я сказал, что возможно это не лучшая идея, и не стал участвовать. Все равно спасибо!», — написал Трамп.

Звание человека года присуждается журналом Time в декабрьском номере с 1927 года. Из граждан СССР и России человеком года становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев. В 2007 году звание получил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Победителя всегда выбирает исполнительный редактор журнала. В 2016 году человеком года стал Дональд Трамп. По результатам опроса, проведенного среди читателей, российский президент попал в список самых влиятельных людей планеты.

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