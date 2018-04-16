Голый торс Путина и обрюзгший Трамп попали на обложку журнала

Британский журнал The Spectator поместил на обложку нового номера карикатуру, иллюстрирующую противостояние лидеров государств по сирийскому вопросу.
Картинка изображает огромную фигуру Дональда Трампа, вооруженного ракетами. Рядом с ним стоит карликовый президент Франции Эммануэль Макрон в мундире Наполеона Бонапарта. Из-за спины главы Белого дома выглядывает старушка, в образе которой угадывается премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Этой группе противостоят два человека, стоящие на поле боя: обнаженный по пояс президент России Владимир Путин и стоящий за его спиной глава Сирии Башар Асад.
Карикатура сопровождается подписью, символизирующей тему номера, — «Игры в войну» (War games). Сопровождающая статья «Трамп, вероятно, будет твитить, стрелять и забывать. Его ракетный удар не поможет Сирии» посвящена стратегическим промахам американской администрации. Ее автор Пол Вуд (Paul Wood) неоднократно отмечает, что ничего, кроме смерти мирных жителей, американские военные действия не принесут.