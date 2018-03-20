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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на «кукловода» Путина

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на «кукловода» Путина

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Французский еженедельник Charlie Hebdo выпустил номер с карикатурным изображением президента России Владимира Путина, а также бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак и политика Алексея Навального. Шарж, посвященный выборам в России, опубликовал на своей странице в Facebook галерист Марат Гельман.

На картинке изображена фигура, похожая на Путина. Он представлен в виде кукловода, который управляет марионеткой. Игрушка заявляет: «Я Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах». На заднем плане сидит связанный человек, кричащий: «Я Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!» Внизу шаржа стоит подпись «Россия».

Публикация собрала несколько сотен лайков и десятки репостов. В комментариях подписчики Гельмана обсудили адекватность изображения и его соотношение с политической ситуацией в России.

Карикатура была опубликована в номере 1338 (9) от 14 марта 2018 года. Издание Charlie Hebdo часто публикует провокационные карикатуры, связанные с событиями в мире.

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