Карикатура с гигантским пенисом идеолога ислама разъярила мусульман

Редакция французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo заявила об угрозах в адрес своих сотрудников после карикатуры на профессора Оксфордского университета, проповедника и исламоведа Тарика Рамадана, подозреваемого в изнасиловании. Об этом радиостанции Europe 1 рассказал выпускающий редактор, карикатурист Лорен Луриссо, также известный под псевдонимом Рисс.

В связи с угрозами руководство издания обратилось в полицию, говорит Луриссо. По его словам, редакции постоянно грозят расправой, однако на этот раз число угроз физического уничтожения в соцсетях достигло критического уровня.

«Это именно такой случай. Тяжело установить, являются ли эти угрозы чем-либо серьезным, но мы относимся к ним всерьез, потому решили подать заявление в полицию», — пояснил Луриссо.

— Good Ideas Vs Bad (@BadIdeasVs) 01 ноября 2017, 09:33

Ранее Charlie Hebdo поместил на обложку карикатуру Рамадана с гигантским эрегированным половым органом. «Я — шестой столп ислама», — гласит подпись к рисунку.

Идеолога европейских исламистов обвинили в изнасиловании две женщины. Рамадан называет их заявления «лживой кампанией противников», пишет Deutsche Welle.

В январе 2015 года братья-исламисты Саид и Шериф Куаши напали на офис Charlie Hebdo и застрелили 12 человек. По основной версии, поводом для атаки стала публикация в издании карикатур на пророка Мухаммеда. По другим данным, нападение спровоцировала карикатура на одного из лидеров «Исламского государства» (организация запрещена в России).