Покоряющий Луну советский космонавт исчез с обложки журнала Time

Редакция журнала Time отредактировала обложку номера за 1968 год, посвященную покорению космоса, для своего нового выпуска. Как сообщает РИА Новости, с современного варианта изображения исчез советский космонавт.

На передовице 1968 года к Луне наперегонки бежали астронавт из США и космонавт из СССР. Тема номера тогда была обозначена как «Гонка к Луне».

В обновленном варианте героев четверо: на первом плане изображен китайский астронавт, следом за ним — сотрудник компании SpaceX, производящей различную космическую технику и принадлежащей Илону Маску. На заднем плане виден астронавт аэрокосмической туристической компании Blue Origin, за ним — американский астронавт.

В свежем номере Time в статье «Сражающиеся супердержавы, конкурирующие миллиардеры. Внутри новой гонки к Луне» США и КНР названы главными претендентами на активное покорение космоса в ближайшие годы.

Ранее редакция журнала не включила президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира. Это произошло второй год подряд.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!