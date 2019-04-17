Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Ранее Путин входил в этот список в категории «Лидеры», куда включают политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В рейтинге этого года главы российского государства нет ни в одной из традиционных категорий.

Лидером 2019 года журнал признал спикера палаты представителей США, демократа Нэнси Пелоси. Среди самых влиятельных людей по версии Time также президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Бразилии Жаир Болсонару.

Кроме того, в список вошли Папа Римский Франциск, лидер венесуэльской оппозиции, признанный рядом стран врио президента Венесуэлы Хуан Гуайдо, занимавшийся расследованием возможных связей штаба Трампа с властями России американский спецпрокурор Роберт Мюллер и самая молодая конгрессвумен США Александрия Окасио-Кортес.

До этого Путин попадал в список шесть раз (в том числе три года подряд в 2015, 2016 и 2017 годах). В 2007-м международная версия издания признавала Путина человеком года. В 2018 году он также не вошел в список самых влиятельных людей мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!