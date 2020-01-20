Грета Тунберг без предупреждения приехала в Польшу

Шведская экоактивистка Грета Тунберг без предупреждения посетила Польшу. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По данным издания, школьница приехала в город Клещево на электромобиле Tesla, чтобы принять участие в записи фильма о Белхатувской ТЭС. Отмечается, что предприятие является одним из крупнейших в Европе по уровню выброса в атмосферу углекислого газа.

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Изначально Грете предложили записать фильм на самой электростанции, однако правительство отказалось дать разрешение на съемки, и их решили провести на смотровой площадке в Клещеве. За процессом наблюдали полицейские, отмечает Rzeczpospolita.

Грета Тунберг — одна из лидеров мирового экоактивизма. В сентябре 2019 года девушка выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи школьница обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, поскольку передали молодежи все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата. Она также заявила, что на молодежь переложили решение этих вопросов. После своего эмоционального выступления Тунберг сразу стала героиней интернет-мемов.

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