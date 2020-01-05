Грета Тунберг изменила имя в своем Twitter в честь мема

Экоактивистка Грета Тунберг изменила имя в своем Twitter в честь популярного мема. Об этом пишет портал Indy100.

Шведка подписалась как «Шарон», сославшись на разошедшуюся по интернету шутку. Речь идет о случае, произошедшем с актрисой Амандой Хендерсон, известной своими ролями в сериалах BBC.

На одной из телевикторин Хендерсон попросили назвать имя популярной шведской экоактивистки, написавшей книгу «Нет того, кто был бы слишком мал, чтобы что-то изменить». Смутившаяся актриса назвала имя «Шарон».

Портал оценил поступок Тунберг, заявив, что девушка «не обделена чувством юмора». Они назвали это первым мемом 2020 года.

11 декабря стало известно, что Грету Тунберг признали человеком года по версии журнала Time. Фото активистки, стоящей на берегу океана в Португалии, сотрудники издания сопроводили подписью «Сила юности». «Мы не можем просто продолжать жить так, как будто завтра не существует, потому что оно есть», — цитируют они Грету.

Школьница Грета Тунберг стала одним из лидеров мирового экологического движения. В сентябре 2019 года шведка выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи она обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали им все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата, и переложили на плечи молодежи их решение. После своего эмоционального выступления активистка быстро стала героиней интернет-мемов.

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