«Абсолютно возможно». В Киеве порассуждали об отправке западных войск на Украину для помощи ВСУ

Нардеп Гончаренко заявил, что Киев может попросить ЕС о войсках при нехватке сил

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) допустил, что Киев может попросить Запад отправить своих военных на территорию страны в случае нехватки сил.

По его словам, «абсолютно возможно», что украинское руководство решит обратиться к союзникам с такой просьбой. Нардпеп также вспомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который предлагал ввести иностранные войска на Украину. Заявление французского лидера он счел «хорошим сигналом».

Зеленский заявил о желании увидеть западных солдат на Украине, но отказался быть инициатором их отправки

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не может публично просить западных партнеров прислать войска в страну. При этом, по словам главы государства, он хочет этого и никогда не откажется.

Он пояснил, что не может выступить в роли инициатора, поскольку тогда Россия «сделает все, чтобы остановить военную помощь других стран». Кроме того, Зеленский выразил опасения, что жители западных стран станут оказывать давление на власти, чтобы те отказались от отправки солдат на Украину.

В Европе не поддержали идею Макрона

В конце февраля 2024 года Макрон допустил отправку иностранных войск на Украину. Позднее он неоднократно повторял, что такой вариант возможен.

Предложение французского президента подверглось широкой критике. Против ввода иностранного контингента на Украину практически сразу высказались Словакия, Чехия, Польша, Швеция, Венгрия, Германия, США, Канада, Италия, Испания и другие страны.

В частности, итальянский министр обороны Гуидо Крозетто признался, что не видит пользы в подобных высказываниях Макрона. Он указал, что они лишь «нагнетают напряженность». Глава Минобороны также предупредил, что отправка западных солдат на Украину приведет к еще более масштабному конфликту.

Как сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, главы стран-членов Евросоюза (ЕС) и НАТО «весьма единодушны» в этом вопросе. Он заверил, что они не намерены отправлять свои войска на украинскую территорию.

При этом Макрон утверждает, что многие европейские лидеры поддерживают линию Парижа. «Мы обязаны готовиться к любым сценариям», — подчеркнул он.

В России предупредили о неизбежности столкновения с НАТО, если западные войска окажутся на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отправка европейских солдат на Украину приведет к конфликту России и НАТО.

В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и отдавать себе отчет. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Президент России Владимир Путин предупредил, что возможные интервенты столкнутся с гораздо более трагичными последствиями. Он напомнил, что у российских войск тоже есть оружие, в том числе способное поражать цели на территории этих стран.