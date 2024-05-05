В Италии не увидели пользу в словах Макрона об отправке войск на Украину

МО Италии призвало «плести паутину дипломатии» после слов Макрона об Украине

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что не понимает, в чем цель и польза высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину. Такое признание он сделал в интервью Corriere della Sera.

«Я не осуждаю президента дружественной страны, такой как Франция, но я не понимаю цель и полезность этих заявлений, которые объективно повышают напряженность», — сказал он. По мнению итальянского министра, подобные заявления лишь «нагнетают напряженность».

Кроме того, отправка западных войск на Украину приведет к еще более масштабному конфликту, добавил Крозетто. В связи с этим он призвал начать «плести паутину дипломатии». В противном случае, подчеркнул он, «Италии есть что терять».

Ранее Эммануэль Макрон в очередной раз подтвердил намерение отправить французские войска на Украину. Он подчеркнул, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать все военные планы.