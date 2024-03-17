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01:04, 17 марта 2024Мир

Макрон допустил наземные операции Франции на Украине

Макрон допустил проведение Францией наземных операций на Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Lorenz Huter / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности проведения Парижем наземных операций на Украине в какой-то момент. Об этом он рассказал в интервью газете Le Parisien.

По словам политика, сила Франции заключается в том, что она может это сделать. «Возможно придется провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам», — объяснил он. При этом Макрон уточнил, что не хотел бы такого развития событий и не будет «это инициировать».

Президент Франции добавил, что многие страны Европы поддерживают линию Парижа. «Мы обязаны готовиться к любым сценариям», — допустил он.

Также Макрон исключил агрессию от Франции на Украине

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      Марина Совина
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