Макрон допустил наземные операции Франции на Украине

Макрон допустил проведение Францией наземных операций на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности проведения Парижем наземных операций на Украине в какой-то момент. Об этом он рассказал в интервью газете Le Parisien.

По словам политика, сила Франции заключается в том, что она может это сделать. «Возможно придется провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам», — объяснил он. При этом Макрон уточнил, что не хотел бы такого развития событий и не будет «это инициировать».

Президент Франции добавил, что многие страны Европы поддерживают линию Парижа. «Мы обязаны готовиться к любым сценариям», — допустил он.

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