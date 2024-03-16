Макрон исключил агрессию от Франции на Украине

Макрон заявил о готовности Франции отреагировать при эскалации на Украине

Президент Франции Эмануэль Макрон после слов о возможной отправке западных войск на Украину заявил, что Париж не станет инициатором агрессии. Об этом он высказался в интервью, опубликованном в YouTube-канале телеканала ТСН.

«Мы готовы к любому вызову, если будет очередной виток эскалации со стороны России, мы будем готовы отреагировать для безопасности Украины и европейцев, но первой Франция не будет инициатором агрессии», — подчеркнул французский лидер.

Ранее Макрон допустил возможность отправки контингента НАТО на Украину. Он заверил, что Запад сделает все, чтобы не дать Москве победить в конфликте с Киевом.