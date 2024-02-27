Шольц заявил об отсутствии планов отправки войск на Украину

Канцлер ФРГ Шольц: страны ЕС и НАТО не будут направлять войска на Украину

Страны Европейского союза (ЕС) и НАТО не будут направлять войска на Украину. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

«В очередной раз в рамках хорошей дискуссии мы обсудили, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО», — отметил он журналистам во время визита в город Фрайбург-им-Брайсгау.

Шольц также подчеркнул, что страны Запада «весьма единодушны» по вопросу отправки войск, назвав это «очень важным шагом вперед». При этом канцлер не стал комментировать заявления президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров о возможности размещения войск на Украине.

Ранее в НАТО отвергли планы по отправке войск на Украину. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что размещение военного контингента на украинской территории не обсуждается.