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08:09, 5 мая 2024Россия

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку

Украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Еленовку. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

2 мая сообщалось, что ВСУ сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон и обстреляли магазин в Никитовском районе Горловки. В результате сгорел торговый павильон, в близлежащих домах были выбиты окна. Медицинская помощь понадобилась одной женщине.

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      Марина Совина
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