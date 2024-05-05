Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку

Украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Еленовку. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

2 мая сообщалось, что ВСУ сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон и обстреляли магазин в Никитовском районе Горловки. В результате сгорел торговый павильон, в близлежащих домах были выбиты окна. Медицинская помощь понадобилась одной женщине.