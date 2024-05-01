ВСУ сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон в Горловке

ВСУ атаковали хлебный фургон и обстреляли магазин в Горловке

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон и обстреляли магазин в Никитовском районе Горловки, передает корреспондент РИА Новости.

По словам очевидцев, торговый павильон полностью выгорел. Кроме того, выбиты стекла в близлежащих зданиях.

В результате медицинская помощь понадобилась только одной женщине, которая испытала шок.

По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики выпустив 131 единицу различных боеприпасов.