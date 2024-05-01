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03:27, 2 мая 2024Россия

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон в Горловке

ВСУ атаковали хлебный фургон и обстреляли магазин в Горловке

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон и обстреляли магазин в Никитовском районе Горловки, передает корреспондент РИА Новости.

По словам очевидцев, торговый павильон полностью выгорел. Кроме того, выбиты стекла в близлежащих зданиях.

В результате медицинская помощь понадобилась только одной женщине, которая испытала шок.

По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики выпустив 131 единицу различных боеприпасов.

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      Марина Совина
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